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لبنان

نقابة الصرافين: التعاون بين كافة القطاعات سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز الإستقرار

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:14
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أكدت نقابة الصرافين في لبنان ان "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و خبراته ومهاراته القيادية ستسهم في تعزيز مكانة لبنان إقليمياً ودولياً، كما أن انتخابه يمثل بداية جديدة وفرصة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، إذ نتطلع إلى رؤية متجددة تلبي تطلعاتهم وتحقق طموحاتهم".
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وقالت:"ان فترة رئاسته تحمل آمالاً كثيرة، وتحمل رؤية استراتيجيات جديدة لدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة". 
اضافت:" نحن نؤمن بأن التعاون بين كافة القطاعات سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز الإستقرار وتحقيق الرخاء، واثقون بأن التزامه الشفافية والحوكمة الرشيدة سيكون له دور أساسي في معالجة التحديات الحالية. وندرك أهمية دور القيادة الحكيمة في توجيه البلاد نحو مسار التقدم والإستقرار".
 
 واملت أن "تحمل السنوات المقبلة قرارات شجاعة تعيد بناء المؤسسات وتحقق العدالة الإجتماعية. كما نؤكد تأييدنا المطلق لكل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة".
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