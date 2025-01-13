اجتماعات عديدة.. ميقاتي التقى أبو الغيط وبحث ملف إعادة الإعمار

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قبل ظهر اليوم في السرايا في حضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي ورئيس مركز الجامعة في بيروت السفير عبد الرحمن الصلح.

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وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

بعد اللقاء، قال أبو الغيط: ‏"زيارتي للبنان اليوم هي للتعبير عن عميق التهاني للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية وللرئيس اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبنان وهو الرئيس جوزيف عون. اشعر بالسعادة الشديدة لأنني اترقب اموراً طيبة بإذن الله للدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى أيضا في نهاية هذا اليوم أن يكون هناك توافق على رئيس وزراء في لبنان، وبالتالي تستكمل أعمدة الدولة اللبنانية، ومع استكمال هذه العناصر يكون لبنان معدا لانطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي اعاقته على مدى سنوات بإذن الله".

وعن توقعاته بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة قال: "لا أعرف ولا أستطيع أن اتكهن، والامر في يد البرلمان ومجلس النواب وهو الذي يقرر الاسم، ولا حديث قبل ظهور الصورة النهائية مساء اليوم".

وزير الاشغال

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي وممثلين عن "شركة خطيب وعلمي" ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.

بعد الاجتماع، قال حمية: "ضمن اطار متابعة ملف اعادة الاعمار ورفع الركام ومسح الاضرار، وخلال الاجتماع سلمنا دولة الرئيس ميقاتي آلية تحديد قيمة المساعدات للوحدات السكنية وغير السكنية المهدمة بشكل جزئي او كلي وهي مبنية على اجتماعات لجنة اعادة الاعمار في المناطق المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي، والتي كانت كل الادارات المعنية شاركت في إعداد الآية وأصبحت الآن بمتناول رئاسة الحكومة".

وتابع: "كذلك، عرضنا على الرئيس ميقاتي التقنية الرقمية التي تم اعدادها مع شركة خطيب وعلمي، والهدف من المنصة الرقمية توفير رقمنة لكل المستندات المتعلقة بعملية الكشف والتقدير وكل التفاصيل لموضوع مسح المباني السكنية وغيرها، إضافة الى السرعة في الكشف والشفافية".

طيران الشرق الأوسط

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق محمد الحوت وأعضاء مجلس الإدارة مروان صالحة، فؤاد فواز، سامي متى وريتشارد مجاعص.

وهنأ رئيس الحكومة الحوت على "إعادة انتخابه لفترة جديدة"، كما تقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

اللواء عثمان

واستقبل رئيس الحكومة المدير العام لقوى امن الداخلي الداخلي اللواء عماد عثمان واطلع منه على الاوضاع الامنية.

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جانب من لقاء ميقاتي مع أبو الغيط:

جانب من لقاء الرئيس ميقاتي مع الوزير حمية وأمين عام "الهيئة العليا للإغاثة" وممثلين عن خطيب وعلمي وحيدر:

لقاء الرئيس ميقاتي مع وفد "الميديل إيست":