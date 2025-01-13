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لبنان

بري تلقى إتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:47
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على لبنان، هنأه فيه على "الجهود التي بذلها لإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية كذلك الجهد الذي بذله لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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بدوره ،الرئيس بري توجه بالشكر للعراق بشخص رئيس الحكومة والمرجعية الرشيدة والشعب العراقي على وقوفهم الدائم الى جانب لبنان في مختلف الحقبات ، لا سيما في المرحلة الراهنة بإحتضان العراقيين لإشقائهم النازحين اللبنانيين خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

واتفق في  خلال الاتصال على أهميه تنسيق المواقف بين البلدين .
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