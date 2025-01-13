العدوّ اعتقل مواطنين لبنانيين ومن ثمّ أطلق سراحهما... هذه هويّتهما

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ اعتقل المواطنين محمود ومفيد ابو سيف من بلدة شويا - قضاء حاصبيا، وهما مربيا نحل.

وبحسب المعلومات، كان المواطنان يتفقدان قفران النحل في وادي خنسا في سهل الماري.

Advertisement

وعُلِمَ أنّ العدوّ أطلق سراحهما بعد التحقيق معهما.