Advertisement

لبنان

العدوّ اعتقل مواطنين لبنانيين ومن ثمّ أطلق سراحهما... هذه هويّتهما

Lebanon 24
13-01-2025 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1305426-638723730331111806.jpg
Doc-P-1305426-638723730331111806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ اعتقل المواطنين محمود ومفيد ابو سيف من بلدة شويا - قضاء حاصبيا، وهما مربيا نحل.
 
 
وبحسب المعلومات، كان المواطنان يتفقدان قفران النحل في وادي خنسا في سهل الماري.
Advertisement
 
 
وعُلِمَ أنّ العدوّ أطلق سراحهما بعد التحقيق معهما.
 
 
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:05 | 2025-01-13
07:21 | 2025-01-13
07:18 | 2025-01-13
06:58 | 2025-01-13
06:54 | 2025-01-13
06:51 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24