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لبنان
"لقاء سيدة الجبل": الاندفاعة الدولية مناسبة حقيقيّة لتطبيق الدستور
Lebanon 24
13-01-2025
|
06:51
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رحّب "لقاء سيدة الجبل" في بيان عقب اجتماعه بانتخاب الرئيس جوزاف عون مؤيداً بأشدّ العبارات ما ورد في خطاب القسم ويتمنّى له ولجميع اللبنانيين التوفيق لأنّ لبنان الذي يعاني منذ العام 1969 يستحقّ.
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واعتبر ان "الاندفاعة الدولية التي ساعدت لبنان هي مناسبة حقيقيّة لتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية مما ينهي موضوع ازدواجية السلاح ويسحب الذرائع من امام إسرائيل التي تستمرّ في اعتدائها على لبنان".
واكد ان اللقاء "يتابع الاتصالات التي تحصل بين الدولة اللبنانية ورئيس الادارة المحليّة في سوريا باهتمام"، وتمنوا على" المعنيين العمل لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري والسعي لإقامة علاقات ندّية يحكمها احترام سيادة الدولتين".
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