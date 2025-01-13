بالصورة.. إيران تطلق سراح "ناشطة ألمانية"

أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، سراح الناشطة الألمانية من أصول إيرانية ناهيد تقوي، التي كانت معتقلة منذ تشرين الأول 2019.



Advertisement وأعلنت ابنة تقوي، مريم كلارين، عبر منصة "إكس"، عن إطلاق سراح والدتها، حيث نشرت صورة تجمعهما، مؤكدة عودتها إلى ألمانيا.





وكانت تقوي، البالغة من العمر 69 عامًا، اعتُقلت أثناء وجودها في إيران، وأمضت 7 أشهر في الحبس الانفرادي والخضوع للاستجواب، قبل أن تصدر المحكمة الثورية حكمًا بسجنها 10 سنوات وثمانية أشهر بتهمة "إدارة جماعة غير مشروعة"، إضافة إلى ثمانية أشهر أخرى بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد النظام". وأعلنت ابنة تقوي، مريم كلارين، عبر منصة "إكس"، عن إطلاق سراح والدتها، حيث نشرت صورة تجمعهما، مؤكدة عودتها إلى ألمانيا.وكانت تقوي، البالغة من العمر 69 عامًا، اعتُقلت أثناء وجودها في إيران، وأمضت 7 أشهر في الحبس الانفرادي والخضوع للاستجواب، قبل أن تصدر المحكمة الثورية حكمًا بسجنها 10 سنوات وثمانية أشهر بتهمة "إدارة جماعة غير مشروعة"، إضافة إلى ثمانية أشهر أخرى بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد النظام".

ويأتي خبر إطلاق سراحها عشية اجتماع مرتقب في جنيف بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين ألمان وبريطانيين وفرنسيين، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.

وكانت إيران أطلقت، قبل أقل من أسبوع، سراح الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا بعد مفاوضات دبلوماسية، حيث عادت إلى بلادها.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية عن إطلاق سراح محمد عابديني نجف آبادي، الذي كان معتقلًا في إيطاليا بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية.