رئيس الجمهوريّة اتّصل باللاعب اللبناني هادي حبيب مهنئا إياه

اتّصل رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون باللاعب اللبناني هادي حبيب مهنئا إياه على انتصاره وتأهله للدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة متمنيا له النجاح في مسيرته.

Advertisement