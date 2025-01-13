19
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رئيس الجمهوريّة اتّصل باللاعب اللبناني هادي حبيب مهنئا إياه
Lebanon 24
13-01-2025
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتّصل رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون باللاعب اللبناني هادي حبيب مهنئا إياه على انتصاره وتأهله للدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة متمنيا له النجاح في مسيرته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن جوزاف عون.. هذا ما قاله موقعٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن جوزاف عون.. هذا ما قاله موقعٌ إسرائيليّ
13/01/2025 19:37:49
13/01/2025 19:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مع صدور نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السادة النواب فانني أجريت اتصالا برئيس الحكومة المكلّف نواف سلام وتمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة جديدة
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: مع صدور نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السادة النواب فانني أجريت اتصالا برئيس الحكومة المكلّف نواف سلام وتمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة جديدة
13/01/2025 19:37:49
13/01/2025 19:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون أجرى الاستشارات النيابية وبعد تشاوره مع رئيس مجلس النواب استدعى رئيس الجمهورية القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة علماً أنّه خارج البلاد
Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون أجرى الاستشارات النيابية وبعد تشاوره مع رئيس مجلس النواب استدعى رئيس الجمهورية القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة علماً أنّه خارج البلاد
13/01/2025 19:37:49
13/01/2025 19:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
Lebanon 24
وصول نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
13/01/2025 19:37:49
13/01/2025 19:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عون
هادي حبيب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هذه نتائج الجولة الأولى من الاستشارات النيابية
Lebanon 24
بالأرقام.. هذه نتائج الجولة الأولى من الاستشارات النيابية
04:34 | 2025-01-13
13/01/2025 04:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
Lebanon 24
غضبٌ في إيران.. ما علاقة "حزب الله"؟
13:00 | 2025-01-12
12/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن مراقبة "البقاع".. ماذا فيها؟
15:00 | 2025-01-12
12/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
Lebanon 24
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
11:51 | 2025-01-13
13/01/2025 11:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "المهمة الشاقة" التي تنتظرُ عون؟ تقريرٌ أجنبي يكشفها
Lebanon 24
ما هي "المهمة الشاقة" التي تنتظرُ عون؟ تقريرٌ أجنبي يكشفها
14:00 | 2025-01-12
12/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:05 | 2025-01-13
ميقاتي: أتمنى لرئيس الحكومة المكلف نواف سلام التوفيق في مهمته الجديدة
10:50 | 2025-01-13
حصل على 84 صوتاً.. تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة
12:34 | 2025-01-13
اتخذ قراراً "تاريخياً".. من هو نواف سلام "الرئيس المكلف"؟
12:25 | 2025-01-13
رسائل تهنئة لنواف سلام بمناسبة تكليفه تشكيل الحكومة
12:17 | 2025-01-13
"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!
12:16 | 2025-01-13
"زلة لسان" لوضاح الصادق.. فيديو يرصدها مع "سيلفي"!
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 19:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 19:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
13/01/2025 19:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24