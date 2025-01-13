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لبنان

رئيس الجمهوريّة اتّصل باللاعب اللبناني هادي حبيب مهنئا إياه

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:18
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اتّصل رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون باللاعب اللبناني هادي حبيب مهنئا إياه على انتصاره وتأهله للدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة متمنيا له النجاح في مسيرته.
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عون

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