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لبنان

الرئيس جوزف عون تلقى برقيات تهنئة

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:21
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 تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالا من امين سر دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان المطران ميشال جلخ الذي هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية وتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة لبنان الى بر الأمان والازدهار الذي يصبو اليه اللبنانيون.
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وكان الرئيس عون تلقى المزيد من برقيات التهنئة كان ابرزها من ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي اكد حرص العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعزيز متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

 كذلك، تلقى رئيس الجمهورية برقيات تهنئة من كل من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروثي كلاوس.

كما ابرق مهنئا كل من بطريرك انطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم اجمع اغناطيوس افرام الثاني، والمعتمد البطريركي في ريو دي جانيرو المطران تيودور الغندور، ورئيس مجموعة السلام العربي علي ناصر محمد وامين عام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عاطف عيد.
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