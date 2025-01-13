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لبنان

السنيورة بحث في الاوضاع مع السفير المصري

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:28
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استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس السفير المصري في لبنان علاء موسى.

وكان بحث في الاوضاع الراهنة في البلاد، من مختلف الجوانب، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

 
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