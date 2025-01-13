السنيورة بحث في الاوضاع مع السفير المصري

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس السفير المصري في لبنان علاء موسى.



وكان بحث في الاوضاع الراهنة في البلاد، من مختلف الجوانب، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.





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