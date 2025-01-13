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لبنان

الرئيس جوزف عون استقبل قائد المنطقة الوسطى الأميركية على رأس وفد

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:34
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، وفدا عسكريا اميركيا برئاسة قائد المنطقة الوسطى الجنرال مايكل كوريلا. 
 
وضم الوفد رئيس اللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار الجنرال جاسبير جيفرز وعددا من الضباط الاميركيين المعاونين.
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خلال اللقاء،  قدم الجنرال كوريلا التهاني الى الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية وتناول البحث سبل تفعيل التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي في ضوء الدعم الذي تقدمه السلطات الاميركية للبنان. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب ومراحل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وفق برنامج الانسحاب المعد لهذه الغاية.

وشكر الرئيس عون الجنرال كوريلا على زيارته منوها "بالتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي وضرورة تطويره".

ثم انضم الى الوفد الأميركي، قائد القوات الدولية  الجنرال آرولدو لازارو ونائب رئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، وقائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عودة مع وفد من ضباط الجيش، حيث استكمل البحث في الوضع في الجنوب والإجراءات المعتمدة لتنفيذ القرار 1701، والتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ولجنة المراقبة.
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