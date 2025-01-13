بلال عبدالله: لسنا بحاجة لنصائح من هنا ومزايدات من هناك لكي نسمي من نراه مناسبا

كتب عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله على منصة "أكس":" لا أحد يزايد علينا بحرصنا على المصلحة الوطنية وبالخيارات الإنقاذية المطلوبة، ولسنا بحاجة لنصائح من هنا ومزايدات من هناك لكي نسمي من نراه مناسبا، ونحن اكثر من يحرص على التماهي مع نبض قواعدنا!".

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