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لبنان

بلال عبدالله: لسنا بحاجة لنصائح من هنا ومزايدات من هناك لكي نسمي من نراه مناسبا

Lebanon 24
13-01-2025 | 07:43
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 كتب عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله على منصة "أكس":" لا أحد يزايد علينا بحرصنا على المصلحة الوطنية وبالخيارات الإنقاذية المطلوبة، ولسنا بحاجة لنصائح من هنا ومزايدات من هناك لكي نسمي من نراه مناسبا، ونحن اكثر من يحرص على التماهي مع نبض قواعدنا!".
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