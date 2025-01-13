الجيش تسلّم الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية

اعلنت قيادة الجيش انها تسلّمت الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.

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