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لبنان

الجيش تسلّم الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية

Lebanon 24
13-01-2025 | 08:26
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اعلنت قيادة الجيش انها تسلّمت الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية التي قدمتها دولة قطر وصندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.
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