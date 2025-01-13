3 خيارات.. هكذا علّقت مصادر على طلب "الوفاء للمقاومة" والتنمية والتحرير" تأجيل موعد الإستشارات

بعدما طلبت كتلتا التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة تأجيل موعدهما المحدد اليوم للاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس للجمهورية العماد جوزاف عون لتكليف رئيس للحكومة إلى يوم غد، قالت مصادر مطلعة ان خطوة الثنائي يمكن أن تؤدي إلى خيار من ثلاثة: الخيار الاول هو من أجل التباحث مع القاضي نواف سلام الذي سيعود مساء اليوم الى بيروت من باريس، على غرار ما حصل مع تأجيل الساعتين قبل انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون.

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اما الخيار الثاني فهوالإعلان عن عدم المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة وسوف تبرز التساؤلات حول كيف يمكن أن يسمي رئيس الحكومة من دون المكون الشيعي.

ويبقى الخيار الثالث المتمثل بورقة بيضاء بمعنى ألا تسمي الكتلتان احدا وتتركا التسمية للرئيس عون، ويكون ذلك بمثابة إمتحان اول للرئيس أين سيذهب بهذه الاصوات، علما ان الرئيس يمكن ألا يذهب بهذه الأصوات إلى أي مكان، خاصة أنه ليس مضطرا لتجيير هذه الأصوات وليس صندوق بريد.