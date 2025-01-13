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لبنان

كلاس : الوزارة ستكرم هادي حبيب في الوقت المناسب

Lebanon 24
13-01-2025 | 08:30
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كتب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس على حساب الوزارة على "فيسبوك"، وعبر حسابه على "أكس": "بعد النتائج المبهرة والتاريخية التي سجلها النجم اللبناني هادي حبيب في دورة اوستراليا المفتوحة للتنس وتأهله إلى الدور الثاني محققا أربع انتصارات متتالية، لا يسعني إلا ان أهنئه واشكره لانه جلب الفرحة إلى قلوب اللبنانيين واتمنى له التوفيق في المباراة المقبلة والتأهل إلى الدور الثالث".
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ان وزارة الشباب والرياضة تهنئ البطل الشاب بهذا الفوز وتأمل له تحقيق إنجاز تاريخي أكبر يفخر به لبنان المقيم ولبنان الانتشار، وستقوم الوزارة بتكريمه في الوقت المناسب".
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