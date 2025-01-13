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لبنان

متى سيصل نواف سلام إلى لبنان؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 09:29
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أفادت معلومات قناة الـ"ال بي سي" أن القاضي نواف سلام سيغادر لاهاي ليلا وسيصل غدًا صباحًا إلى بيروت.
 
 
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