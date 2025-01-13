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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد قوسايا

Lebanon 24
13-01-2025 | 09:36
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  صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 13 /1 /2025، ما بين الساعة 15.30 والساعة 17.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد بلدة قوسايا - زحلة.

 
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