الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد قوسايا



صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 13 /1 /2025، ما بين الساعة 15.30 والساعة 17.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد بلدة قوسايا - زحلة.





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