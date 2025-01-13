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لبنان

من بعبدا... ماذا أعلن محمد رعد بعد الإستشارات النيابيّة؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 09:58
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قال النائب محمد رعد باسم كتلة "الوفاء للمقاومة": "لقاؤنا مع الرئيس جوزاف عون من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية".


وأضاف رعد بعد الإستشارات النيابيّة الملزمة: "من حقّنا أنّ نُطالب بحكومة ميثاقية ونحن سنُراقب الخطوات ونترقّب بكل حكمة وسنرى أفعالهم لإخراج إسرائيل وإعادة الأسرى".
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وتابع: "مرّة جديدة يكمن البعض من أجل التفكيك والشرذمة والإقصاء ونحن خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية وكنّا نأمل أن نلاقي اليد التي لطالما تتغنّى أنّها ممدوة واليوم تُقطع".
 
 
 
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