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لبنان

بعد تسمية نواف سلام.. تغريدة لافتة للحريري

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:06
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كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "مبروك للبنان تسمية الصديق نواف سلام لرئاسة الحكومة. انها فرصة إضافية تتكامل مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا. وأملنا كبير أن تنضوي كافة القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء، ليستكمل عقد المؤسسات الدستورية".
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وأضاف: "لقد قال مجلس النواب كلمته وفقاً للدستور وكلمة المجلس لا بد أن تكون مسموعة. كل الدعم والدعاء بالتوفيق للرئيس المكلف، وكل الشكر للرئيس الصديق نجيب ميقاتي على ادائه المميز في مرحلة استثنائية من تاريخ بلدنا".
 
 
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