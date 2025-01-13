تفجير المنازل في عيتا الشعب مستمر

واصلت قوات العدو،عملياتها الواسعة في تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في بلدة عيتا الشعب، في قضاء بنت جبيل.



وارتفعت سحب الدخان في سماء البلدة وسمع دوي التفجيرات في قرى القضاء.



إلى ذلك، تستمر القوات المعادية في تفجير البيوت وتجريف الطرق، بعد إحراقها، إضافة إلى سرقة أشجار الزيتون المعمرة. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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