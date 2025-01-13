الدفاع المدني ينتشل 11 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي

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في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها فرق البحث والإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، وبتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، تمكنت الفرق بتاريخ اليوم الاثنين الواقع في ١٣-١-٢٠٢٥ من انتشال أشلاء عشرة شهداء من بلدة طيرحرفا، بالإضافة إلى أشلاء شهيد من بلدة شمع، وذلك ضمن العمليات الجارية للبحث عن المفقودين نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.وتم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما فيها فحوصات الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويات الشهداء.وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني في بيانها على استمرارها في تنفيذ عمليات البحث بالتنسيق مع الجيش وفق الخطة المقررة، وذلك حتى استكمال عمليات المسح والعثور على كافة المفقودين.