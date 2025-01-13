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لبنان

قائد الجيش بالانابة استقبل لاثارو ووفدا بلغاريا

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:26
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استقبل قائد الجيش بالانابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارور، وتناول البحث التنسيق بين الجيش واليونيفيل.
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كما استقبل السفير البلغاري إياسن رومنوف توموف، يرافقه الملحق العسكري العقيد بافلين بيكتوف بوزوف، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدم خلفه العقيد ميروسلاف دانشيف إيفانوف.
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