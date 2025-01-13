السيدتان بهيجة وليلى الصلح تشكران كل من سأل واتصل لمواساتهما بوفاة شقيقتهما

تقدمت السيدتان بهيجة الصلح الأسعد وليلى الصلح حمادة بالشكر من كل سأل وإتصل وأبرق لمواساتهما وفاة شقيقتهما منى رياض الصلح والدة الامراء الوليد وخالد وريما بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

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واشارتا الى انهما سيعلنان عن موعد اقامة التعازي في وقت لاحق بعد عودتهما من الرياض.