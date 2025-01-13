16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صاروخ موجّه استهدف دراجة نارية في عيترون
Lebanon 24
13-01-2025
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم، دراجة نارية في بلدة عيترون بصاروخ موجه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: طائرتان مسيرتان فقط سقطتا في أماكن مأهولة بالإضافة إلى صاروخ واحد من إجمالي ما أطلقه الحوثيون
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرتان مسيرتان فقط سقطتا في أماكن مأهولة بالإضافة إلى صاروخ واحد من إجمالي ما أطلقه الحوثيون
13/01/2025 22:29:13
13/01/2025 22:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفنا خلية فلسطينية مسلحة بمسيرة في بلدة طمون بعد إطلاقها النار على قواتنا
Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهدفنا خلية فلسطينية مسلحة بمسيرة في بلدة طمون بعد إطلاقها النار على قواتنا
13/01/2025 22:29:13
13/01/2025 22:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الذرية: هجوم بمسيرة استهدف مركز تدريب قرب محطة زابوريجيا
Lebanon 24
الطاقة الذرية: هجوم بمسيرة استهدف مركز تدريب قرب محطة زابوريجيا
13/01/2025 22:29:13
13/01/2025 22:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
يحيى سريع: نفذنا عملية عسكرية استهدفت محطة كهرباء إسرائيلية جنوبي حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي
Lebanon 24
يحيى سريع: نفذنا عملية عسكرية استهدفت محطة كهرباء إسرائيلية جنوبي حيفا بصاروخ باليستي فرط صوتي
13/01/2025 22:29:13
13/01/2025 22:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ
موجّه
استهدف
مسيرة
عيترون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هذه نتائج الجولة الأولى من الاستشارات النيابية
Lebanon 24
بالأرقام.. هذه نتائج الجولة الأولى من الاستشارات النيابية
04:34 | 2025-01-13
13/01/2025 04:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصير غامض.. هذه النجمة السورية خارج الموسم الرمضاني إليكم السبب
Lebanon 24
مصير غامض.. هذه النجمة السورية خارج الموسم الرمضاني إليكم السبب
04:30 | 2025-01-13
13/01/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
Lebanon 24
سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام
11:51 | 2025-01-13
13/01/2025 11:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!
12:17 | 2025-01-13
13/01/2025 12:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسمية نواف سلام.. تغريدة لافتة للحريري
Lebanon 24
بعد تسمية نواف سلام.. تغريدة لافتة للحريري
11:06 | 2025-01-13
13/01/2025 11:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
15:21 | 2025-01-13
بعد تكليف سلام بتشكيل الحكومة.. ماذا حدث في وسط بيروت؟
15:17 | 2025-01-13
"صدمة كبيرة".. هذا ما كشفهُ بري عن "استشارات الحكومة"
14:30 | 2025-01-13
رسالة من جعجع إلى "حزب الله".. ماذا فيها؟
14:23 | 2025-01-13
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:04 | 2025-01-13
البيت الابيض: لبنان أمام فرصة كبيرة
14:01 | 2025-01-13
قريبًا من المطار.. كريدية يكشف عن خبر سار
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
13/01/2025 22:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
13/01/2025 22:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
13/01/2025 22:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24