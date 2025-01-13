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لبنان

صاروخ موجّه استهدف دراجة نارية في عيترون

Lebanon 24
13-01-2025 | 11:46
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استهدفت مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم، دراجة نارية في بلدة عيترون بصاروخ موجه.
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