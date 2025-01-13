سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام

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المصدر قال أيضاً إن لسلام تاريخا لا يمكن نسفه نهائياً خصوصاً في إطار العمل المقاوم ضد إسرائيل، موضحاً أن القاضي سلام شارك في مجلس التخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت إشراف القيادي الفلسطيني نبيل شعث وهو الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، ويمثل سراً من الأسرار عن سلام.