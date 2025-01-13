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لبنان

سرّ يُكشف لأول مرة عن نواف سلام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2025 | 11:51
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قال مصدر سياسي لـ"لبنان24" إنّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام قد لا يذهب لاستعداء "حزب الله" مثلما ظنّ الأخير، معتبراً أن سلام كان له موقف مُشرّف في محكمة العدل الدوليّة من خلال معاقبة إسرائيل على جرائمها في غزّة.
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المصدر قال أيضاً إن لسلام تاريخا لا يمكن نسفه نهائياً خصوصاً في إطار العمل المقاوم ضد إسرائيل، موضحاً أن القاضي سلام شارك في مجلس التخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت إشراف القيادي الفلسطيني نبيل شعث وهو الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، ويمثل سراً من الأسرار عن سلام.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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