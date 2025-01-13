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لبنان

لقاء للمحامين حول التحول الرقمي في القضاء برعاية وزير العدل

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:09
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تنظم غرفة العمليات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، الثانية من بعد ظهر الأربعاء، في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا - AUST بيروت، اللقاء الأول للمحاميات والمحامين للاطلاع على مشروع مكننة المحاكم والخدمات القضائية الإلكترونية وخدمات السجل التجاري الإلكترونية، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري وحضوره، وفي إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان، لا سيما في قطاع العدالة، ومواكبةً لانطلاق برنامج المحاكم الإلكتروني والتحضيرات لإطلاق السجل التجاري الإلكتروني في محاكم لبنان.
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يتخلل اللقاء عرض مفصل للخدمات القضائية الإلكترونية التي أصبحت متوافرة للمحاميات والمحامين، بما فيها آليات استحداث التوقيع الرقمي المعزز ومفهومه، وتقديم نبذة عن خدمات السجل التجاري الإلكتروني للشركات، إضافة إلى فتح المجال أمام المحاميات والمحامين للإجابة على كل الأسئلة التي يرغبون في طرحها في هذا الإطار.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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