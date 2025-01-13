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لبنان

"زلة لسان" لوضاح الصادق.. فيديو يرصدها مع "سيلفي"!

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:16
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نشرت قناة الـ"MTV" مقطع فيديو يوثق لحظة قيام النواب مارك ضو، وضاح الصادق وميشال الدويهي بالتقاط صورة "سيلفي" داخل مجلس النواب، وذلك خلال الإستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الإثنين، والتي انتهت بتكليف القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة جديدة.
 
 
وضمن الفيديو، ظهر الصادق متحدثاً عن الاستشارات، فوقع في خطأ كلامي وزلة لسان، قائلاً إن نتيجة المشاورات أوصلت بـ"نواف الموسوي" إلى سدة رئاسة الحكومة فيما الصحيح هو "نواف سلام".
 
 
والموسوي هو نائب سابق في "حزب الله"، وقد قال الصادق تصحيحاً لما قاله إن ذكر اسم الأخير يدل على أن هذا الأمر يُظهر التوجه الموجود للتوحد وطنياً.
 
 
 
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