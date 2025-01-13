"زيارة مفاجئة" لرئيس الجمهورية.. شاهدوا الفيديو!

فاجأ رئيس الجمهورية جوزاف عون الصحافيين في قصر بعبدا، مساء الإثنين، وذلك بزيارتهم في باحة القصر حيث شكرهم على تغطيتهم للاستشارات النيابية الملزمة التي حصلت اليوم وتم بموجبها تكليف القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة جديدة.

وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر أن "التكليف هو قرار النواب، وانه يحترم هذا القرار"، وأضاف: "انتهينا من الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي التأليف وان شاء الله ان يكون سلساً وفي اسرع وقت، لأننا نملك فرصاً كبيرة جداً من خلال مساعدة الخارج لنا، وقد انتهيت للتو من محادثة مع رئيس الوزراء الايطالي الذي ابلغني انهم ينتظروننا، ولكن يجب ان نذهب وقد شكلنا حكومة".

ورداً على سؤال، أعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان يكون التشكيل سريعاً، طالباً ترك الحديث عن عقبات وغيرها الى حينه.