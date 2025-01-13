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لبنان

خلخلت المنازل.. انفجارات قوية في مقالع غير قانونية في زحلة

Lebanon 24
13-01-2025 | 12:56
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 أعلنت "جمعية الأرض" في بيان، أن "انفجارا كبيرا حصل فجرا في أحد المقالع غير القانونية في زحلة"، وقالت: "في صباح تسمية رئيس الحكومة اليوم، استيقظ أهالي بلدة التويتة - قضاء زحلة، على انفجار كبير حصل عند الرابعة و19 دقيقة فجرا مترافقا بهزة، تبين أنه صادر عن تفجير في أحد المقالع غير القانونية في نطاق البلدة. وعلى أثر اتصال الأهالي بنا، توجه فريق من الجمعية إلى المنطقة، فاستطعنا رصد 6 مقالع تعمل كلها على أراضي مشاع أهالي بلدة كفرسلوان".
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وأشارت إلى أن "هذا التفجير هو من سلسلة تفجيرات أسبوعية مستمرة تخلخل منازل البلدة وتعمل من دون حسيب ورقيب". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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