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لبنان
بعد تكليف نواف سلام لرئاسة الحكومة.. تعليقٌ من ماكرون
Lebanon 24
13-01-2025
|
13:16
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هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القاضي نواف سلام على تكليفه رئيساً لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.
وتمنى ماكرون لسلام "كل النجاح في تشكيل حكومة تخدم جميع اللبنانيين"، وقال: "بعد انتخاب الرئيس جوزف عون يتزايد الأمل في التغيير في لبنان".
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