بعد تكليف نواف سلام لرئاسة الحكومة.. تعليقٌ من ماكرون

هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القاضي نواف سلام على تكليفه رئيساً لتشكيل حكومة جديدة في لبنان.



وتمنى ماكرون لسلام "كل النجاح في تشكيل حكومة تخدم جميع اللبنانيين"، وقال: "بعد انتخاب الرئيس جوزف عون يتزايد الأمل في التغيير في لبنان".