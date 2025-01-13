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لبنان

هكذا ستكون الحكومة الجديدة.. كم وزيراً سيكون فيها؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 13:35
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية جوزاف عون لا يريد حصة في الحكومة الجديدة باعتبار أن جميع الوزراء سيكونون وزراء العهد والمرحلة الجديدة.
 
وقالت القناة إنّه لن تكون لرئيس الحكومة المكلف أيضاً أي حصة وزارية في الحكومة، وهو الأمر المتفق عليه مع الرئيس عون، وذلك عملاً بمبدأ رفض منطق المحاصصة.
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وأوضحت القناة أن الحكومة ستتألف من 24 وزيراً من دون الثلث المُعطّل فيما ستسمي الأحزاب الوزراء شرط أن يكونوا أصحاب اختصاص على أن يُحتسب وزير مقابل كل 5 نواب من أي تكتل.
 
كذلك، أشارت الـ"MTV" إلى أنّ "القوات اللبنانية" أبلغت الرئيس عون أنها ستعمل معه يداً بيد داخل الحكومة وخارجها لإنفاذ خطاب القسم.
 
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