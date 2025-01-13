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لبنان

ما حقيقة رفع السعودية تحذير السفر الى لبنان؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 13:46
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أعلنت السفارة السعودية في لبنان في بيان، اليوم الإثنين، انه "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا بعنوان "السعودية ترفع تحذير مواطنيها من السفر الى لبنان".

واكدت ان "الخبر قديم ويعود لتاريخ 13 شباط عام 2019 ونشرته آنذاك شبكة "سكاي نيوز عربية".
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