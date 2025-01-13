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لبنان

قريبًا من المطار.. كريدية يكشف عن خبر سار

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:01
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كتب المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على منصة "اكس":

"التحضيرات جارية لاطلاق أحدث تكنولوجيا WiFi7 قريبًا عبر شبكة أوجيرو العامة OGERO Public WiFi من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت... اربطوا الأحزمة!".
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