قريبًا من المطار.. كريدية يكشف عن خبر سار

كتب المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على منصة "اكس":



"التحضيرات جارية لاطلاق أحدث تكنولوجيا WiFi7 قريبًا عبر شبكة أوجيرو العامة OGERO Public WiFi من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت... اربطوا الأحزمة!".

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