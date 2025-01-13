البيت الابيض: لبنان أمام فرصة كبيرة

قال البيت الأبيض للعربية أن الرئيس جوزاف عون قادر على إدارة فصل جديد من لبنان.



واعتبر أن لبنان أمام فرصة كبيرة لبدء فصل جديد لا يعتمد على الإرهاب.



وأكد البيت الأبيض أن لبنان في مرحلة فارقة، ويمكن أن يكون على أعتاب توافق سياسي داخلي إذا ما تم استغلال الفرصة الحالية. (العربية)

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