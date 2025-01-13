مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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بسحر ساحر تغيرت خارطة مواقف الكتل النيابيةومن سمى نجيب ميقاتي بالأمس ذهب اليوم بإتجاه تسمية نواف سلام الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة"فما عدا مما بدا...وما الذي تغير بين ليلة وضحاها"؟في كل الأحواللم تسم كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة أي مرشح لرئاسة الحكومة فكيف ستتم معالجة هذا المعطى بما له من إمتدادات تتعلق بصيغة الميثاق الوطني والعيش المشترك على حد سواء؟هذا و سيعقد اجتماع غدا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلففماذا بعد؟في تطورات الأوضاع جنوبا وبعد الغارات الإسرائيلية المعادية ليلا التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وفدا أميركيا برئاسة قائد القيادة الوسطى الجنرال مايكل كوريللا وحضور رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال (جاسبر جيفيرز).في الشأن الفلسطيني تتجه الانظار الى العاصمة القطرية الدوحة مع تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وبحسب المعطيات المستجدة سلمت قطر الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مسودة نهائية للاتفاق وتم التوصل إليها عقب محادثات جرت في الدوحة بين الوفد الأمني الإسرائيلي بمشاركة كل من رئيسي «الموساد» (ديفيد برنياع) و«الشاباك» (رونين بار) واللواء المتقاعد (نيتسان آلون) مسؤول ملف المفقودين في جيش الاحتلال ومبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط (ستيف ويتكوف) ورئيس الوزراء القطري (محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني).=======أربعة وثمانون نائبا قالوا نعم للقاضي نواف سلام large ) انه الاثنين الابيض بعد الخميس الابيض.فقبل انقضاء اربعة ايام على انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، اعلن النواب كلمتهم، وتحديدا من قصر بعبدا، وكلف نواف سلام تشكيل حكومة العهد الاولى. بالمعنى الوطني نحن امام مرحلة تأسيسية بكل معنى الكلمة.فمن اعتقد انه قادر على تحقيق انقلاب على انتخاب جوزف عون رئيسا للجمهورية خاب ظنه اليوم.الانقلاب الاسود سقط: "سلبطة" الفساد انهارت، الوصاية الايرانية انتهت، كذلك تسلط حزب الله على القرار السياسي والتهديد والوعيد.والاهم ان كل ما حكي منذ الخميس الفائت عن صفقة او تسوية عقدها ثنائي امل - حزب الله مع الرئيس المنتخب وتقضي بعودة نجيب ميقاتي الى رئاسة الحكومة مقابل انتخاب العماد عون، كل هذا الكلام سقط اليوم .فلا صفقة معدة ولا تفاهمات مسبقة، لأن مصلحة لبنان ومستقبل اللبنانيين فوق كل اعتبار. وفي الاطار يمكن تسجيل ملاحظتين.الاولى ان المعارضة مع التغييريين والمستقلين مارست اللعبة الديمقراطية كما يجب، بعد سقوط شبح القمصان السود والايدي السود، ما ادى الى انتصار مدو لنواف سلام، وذلك بعدما تخلت كتل كثيرة عن ترددها, ابرزها لبنان القوي واللقاء الديمقراطي.الملاحظة الثانية ان حزب الله بدا مربكا الى اقصى الحدود. فهو لوح اولا بعدم المشاركة في الاستشارات، ثم كسر قراره وجاء الى قصر بعبدا.وقد تجلت قمة الارباك في الكلمة غير المتماسكة التي القاها النائب محمد رعد. فمع انه تكلم عن هدوء الاعصاب، لكنه بدا متوترا نفسيا، ومشتتا ذهنيا، وضائعا منطقيا، وغير مقنع سياسيا.اما تلويحه "ع الطالع والنازل" بالميثاقية وتهديده بها فامران صارا ممجوجين، وما عادا يقنعان احدا.فالتمترس وراء الطائفة لم يعد يجدي، والاستحقاقات السياسية والوطنية يجب ان تعالج سياسيا ووطنيا لا طائفيا ومذهبيا. تبقى كلمة اخيرة: نعم الجمهورية تعود الى الجمهورية، فمبروك للبنان واللبنانيين، لأن رحلة التغيير التي بدأت مع انتخاب العماد جوزف عون ستستمر مهما عرقل المعرقلون، و مانع الممانعون.=======من حقهم ان يعيشوا تجربتهم ومن حقنا ان نطالب بحكومة ميثاقية، فلا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك .. موقف مشترك للثنائي حزب الله – حركة أمل من على منبر استحقاق الاستشارات النيابية في بعبدا، وهو الاستحقاق الذي لفحه الهواء الخارجي كما لم يخف البعض الذي بدلت ساعات معدودات كل عداداته السياسية.بالأسف عبرت كتلة الوفاء للمقاومة عمن يريد ان يخدش ارادة العهد التوافقية ، فكمن من جديد من اجل التفكيك والتقسيم والالغاء والاقصاء تعمدا وكيدية، كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.فالخطوة الايجابية التي خطاها الثنائي عند انتخاب رئيس الجمهورية كان يأمل من خلالها ان يلاقي اليد التي لطالما تغنت بانها ممدودة، واذا بها اليوم تقطع – كما عبر النائب رعد.باستنتاج قاطع بدا تركيب المشهد الذي فاجأ الجميع حتى نواف سلام ، وبديمقراطية القناصل الجديدة التي لم يعتد عليها عموم اللبنانيين بعد – وان كان قد خبرها وامتهنها البعض – تبدلت المواقف والتعهدات، وكان يكفي اقفال الهاتف لساعتين – كما كشف احد النواب – فلم يعد فؤاد مخزومي او اشرف ريفي مرشح السياديين، ولا ابراهيم منيمنة امل التغييريين، فتبدل من جديد كل شيء عبر الخطوط الساخنة، ونال نواف سلام بقدرة مبعوث او اكثر – خمسة وثمانين نائبا ليسمى رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة.خطوة يؤمل الا تكون مكلفة لبلد من المفترض انه احوج ما يكون الى الوحدة الوطنية والميثاقية الدستورية للملمة جراحه ومداواة اوجاعه السياسية والاقتصادية والامنية ومواجهة التحديات، واخطرها العدوانية الصهيونية المتمادية.فهل سيقدر المعنيون – بعيدا عن عنتريات المنابر التي علت اصوات بعضها لاخفاء وجعها – هل سيقدرون على معالجة المشهد لترميمه ما امكن، والحفاظ على ما تبقى من ميثاقية يقدسها البعض متى اضطروا وياكلونها متى اصابهم الجوع السياسي او الصوت الخارجي؟هي ايام دقيقة، اصابت ايام العهد الاولى، والأولى الانتظار حتى يتبين ما سيكون عليه الحال، او حتى يعود الرئيس المكلف من الخارج، وهو الذي خاض معركة رئاسة حكومة لبنان بعيدا عن ارضه، او خاضها عنه من اراد له ان يكون في آخر الساعات خيار بعض اللبنانيين.=======بضربة دستورية قاضية سياسيا، أسقط أربعة وثمانون نائبا تسمية نجيب ميقاتي رئيسا لحكومة العهد الأولى، وأحلوا محله مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة ورئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، الذي سبق لكتل معينة أن رشحته للمنصب الثالث في الدولة اللبنانية، ومنها التيار الوطني الحر، من دون أن تكتمل ظروف التسمية إلا اليوم، كما ذكر النائب جبران باسيل من بعبدا، حيث أكد دعم تكتل لبنان القوي للعهد الجديد بناء على مضمون خطاب القسم.وخروج ميقاتي من السراي الحكومي، يطوي أكثر من صفحة سوداء في تاريخ الوطن:الصفحة السوداء الاولى، الانقلاب الوقح على الدستور والميثاق، بإصرار حكومة تصريف الاعمال على ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، في غياب الوزراء الممثلين للمكون المسيحي، وخارج منطوق المادة الثانية والستين من الدستور التي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء.الصفحة السوداء الثانية، استمرار حكومة تصريف الاعمال بممارسة السلطة، على رغم انتخاب مجلس نيابي جديد لم يمنحها الثقة منذ ثلاث سنوات، ولم يكن قادرا بالتالي على مراقبتها ومساءلتها بحكم كونها مستقيلة.الصفحة السوداء الثالثة، تشمل كل الممارسات غير الطبيعية في مسألة المال العام المنهوب، عبر تعطيل الملاحقات القضائية، ومحاولة منع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من ممارسة مهماتها، وتوفير الغطاء السياسي للمرتكبين، وفي مقدمهم الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.في كل الاحوال، ما جرى اليوم إيجابي للغاية، بغض النظر عن الاسباب والخلفيات والاهداف بالنسبة الى بعض القوى والنواب.أما المسألة الميثاقية التي أثارها موقف كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، فمحالة على المساعي التي ستبذل، منعا لعزل أي مكون، وتسهيلا لتأليف سلس للحكومة، لأن فرصا كثيرة تنتظرنا، كما اعلن رئيس الجمهورية فور انتهاء الاستشارات الملزمة في قصر بعبدا.=======الثانية ثابتة، لا الثالثة، بعد الأولى منذ خمسة أيام...ما حصل اليوم يثبت أن ما كان يعرف بالثوابت والخطوط الحمر، لم يعد موجودا. جدران من المفاهيم البائدة إنهارت اليوم، وجدران أخرى على الطريق، وما حصل في إنتخاب الرئيس وفي تكليف رئيس الحكومة، سيحصل في التأليف تحت عنوان : إنسوا المحاصصة، وهاتوا أفضل من لديكم. والأفضل موجود وبكثرة ولدى الجميع.نواف سلام رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة بأصوات أربعة وثمانين نائبا ، ليس بينهم نائب شيعي واحد ... هي المرة الاولى ، قبل الطائف وبعده ، يسمى رئيس حكومة من دون صوت شيعي.هنا يقفز مصطلح " الميثاقية" ، فإذا كانت تعني التوازن بين المسيحيين والمسلمين، فهي متوافرة لأن الأربعة والثمانين نائبا الذين سموا نواف سلام، بينهم مسيحيون ومسلمون.. فهل المطلوب " ميثاقية " داخل كل طائفة؟ما يجدر التوقف عنده أن النائب محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، لم يتحدث عن ميثاقية التسمية أو التكليف، بل تحدث عن " حكومة ميثاقية" بقوله : " من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية "، فهل هذا يعني أنه نقل المعركة من التكليف إلى التأليف؟.هذا ما سيظهر في استشارات التأليف التي سيباشرها الرئيس المكلف، بعد عودته، وبعد بدء استشارات التأليف التي هي غير ملزمة، كاستشارات التكليف.=======هي ثورة 17 تشرين في كانون .. فالقاضي الذي اندلع اسمه من شرارة الثورة وزكاه الرئيس سعد الحريري خلفا بعد استقالته، عانى سنوات ستا من استبعاد المنظومة السياسية التي رفضت مقترحا فرنسيا.في معادلة فرنجية سلام رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام يكلف رئيسا لحكومة العهد الاولى بحكم مبرم أصدرته الاستشارات النيابية الملزمة التي عكست مزاجا شعبيا مرحبا يتقاطع واهداف العهد.اربعة وثمانون صوتا مؤيدا لتوليه مهام رئاسة الحكومة في مقابل تسعة اصوات للرئيس نجيب ميقاتي وخمسة وثلاثين " لا تسمية" بينهم نواب الثنائي الشيعي.ورئيس الليل محاه النهار اذ بات ميقاتي ليلته على وسادة التكليف ليطلع فجر الاستشارات على الوسادة الخالية حتى من نواب سبق أن أعلنوا رسميا تسميتهم رئيس حكومة تصريف الاعمال.وانطلقت مراحل التغيير من اجتماع عاصف للمعارضة أفضى صباح الاثنين الى انسحاب النائب فؤاد مخزومي من مشهد الترشيح ما أتاح تقدم اسم سلام الذي أخذ بالتمدد طيلة نهار الاستشارات بما وصف بالتسونامي ولاسيما بعد تأييد كتلة جنبلاط.ومن بعدها استلحق التيار الدخول في الأمواج النيابية الجارفة والمؤيدة شخصية بيروتية عريقة.صاحب ديوان " الاصلاح الممكن والاصلاح المنشود" وجد نفسه رئيسا في اثناء مغادرته الى لاهاي حيث سيرتب هناك تدابير استقالته من محكمة العدل وسيعود سلام الى بيروت غدا ويجتمع ظهرا في قصر بعبدا الى الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري الذي لم يدل باي تصريح يعكس توجه الثنائي في المرحلة المقبلة.فيما ربطت كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة الموقف بمراقبة الخطوات والافعال في المرحلة المقبلة, وهي مرحلة أمل الرئيس جوزاف عون ان تكون سلسة وباسرع وقت لأن فرصا كبيرة تنتظرنا.وسيكون العالم شاهدا على هذه الفرص ،ومن بيروت التي يصل اليها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة بحسب معلومات الجديد، وبعده يوم السبت زيارة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش.هي رحلة من لاهاي الى السراي. ومن قلب بيروت " سلام " لبيروت.