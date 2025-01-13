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لبنان

بعد تكليف سلام بتشكيل الحكومة.. ماذا حدث في وسط بيروت؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:21
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عمت الاحتفالات عددا من شوارع العاصمة، بعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة. 

وتجمع العشرات من المواطنين في ساحة الشهداء في وسط بيروت، تحت قبضة الثورة، رافعين الأعلام اللبنانية، وأدوا الرقصات والدبكة على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية، فيما جابت الدراجات النارية والسيارات الشوارع المحيطة مطلقة أبواقها احتفالا في المناسبة، وفقاً للوكالة الوطنية.
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