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لبنان

اجتماع "رئاسي" غداً.. من سيضم؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:27
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الإثنين، أنّ اجتماعاً ثُلاثياً سيُعقد يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الـ12 ظهراً في قصر بعبدا، وسيجمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المُكلف نواف سلام.
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