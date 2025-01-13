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لبنان
هذا هو الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-01-2025
|
15:58
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ معظم النواب تبلّغوا بأن الحكومة التي كُلف القاضي نواف سلام بتشكيلها قد تتألف بين أسبوع و 10 أيام كحدّ أقصى، وذلك من أجل الإنطلاق بمعالجة الملفات.
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وأوضحت المصادر أنَّه حتى الآن لم يجرِ حسم "شكل الحكومة"، لكن الاتجاه يذهب نحو تكوين "حكومة اختصاصيين".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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