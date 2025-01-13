هذا هو الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ معظم النواب تبلّغوا بأن الحكومة التي كُلف القاضي نواف سلام بتشكيلها قد تتألف بين أسبوع و 10 أيام كحدّ أقصى، وذلك من أجل الإنطلاق بمعالجة الملفات.

Advertisement

وأوضحت المصادر أنَّه حتى الآن لم يجرِ حسم "شكل الحكومة"، لكن الاتجاه يذهب نحو تكوين "حكومة اختصاصيين".