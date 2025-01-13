Advertisement

لبنان

هذا هو الموعد المتوقع لتشكيل الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-01-2025 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1305691-638724061356033847.jpg
Doc-P-1305691-638724061356033847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ معظم النواب تبلّغوا بأن الحكومة التي كُلف القاضي نواف سلام بتشكيلها قد تتألف بين أسبوع و 10 أيام كحدّ أقصى، وذلك من أجل الإنطلاق بمعالجة الملفات.
 
Advertisement
وأوضحت المصادر أنَّه حتى الآن لم يجرِ حسم "شكل الحكومة"، لكن الاتجاه يذهب نحو تكوين "حكومة اختصاصيين".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:53 | 2025-01-13
16:32 | 2025-01-13
16:13 | 2025-01-13
15:43 | 2025-01-13
15:35 | 2025-01-13
15:27 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24