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لبنان

عن دعم لبنان.. إليكم آخر تصريح كويتيّ

Lebanon 24
13-01-2025 | 16:13
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أعلن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، يوم الاثنين، عن قرب إعادة افتتاح سفارة دولة الكويت لدى سوريا.

وجدد وزير الخارجية خلال حضوره احتفالية أقامها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، موقف دولة الكويت الداعم للشعب السوري.
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ولفت عبد الله اليحيا أن دعم لبنان وسوريا قيد الدراسة وأن المساعدات الكويتية للشعب السوري مستمرة وفي زيادة.

وذكر في السياق أن الترتيبات جارية للقيام بزيارة إلى لبنان. (روسيا اليوم)

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