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لبنان
وفد إماراتي في بيروت لإعادة فتح السفارة... وعودة خليجية الى لبنان
Lebanon 24
13-01-2025
|
22:42
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كتبت سابين عويس في" النهار": وصل إلى بيروت أمس وفد إماراتي رفيع لمواكبة الترتيبات المطلوبة لإعادة فتح السفارة ولم يكن له أي لقاءات رسمية نظراً إلى أن مهمته لوجستية وتمهّد لعودة السفير إلى بيروت. وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أكدت فيه أن إعادة فتح السفارة "تعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين"، مؤكدة موقف "دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني"، كما أكدت أن إعادة فتح السفارة يأتي "في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات".
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ويأتي هذا القرار أيضاً بعد تسليم لبنان نجل الداعية يوسف القرضاوي عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لفتح صفحة أمنية جديدة مع الإمارات بعد البرودة التي سادت تلك العلاقات بسبب ممارسات "حزب الله" ضدّها، ما أدى إلى فرض الدولة قيود على حركة السفر من لبنان إليها، فضلاً عن وضع حظر على رعايا الإمارات في السفر إلى لبنان، كما سُحب الدبلوماسيون العاملون في السفارة في بيروت، مع الإبقاء على القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت، علماً بأن الحظر يعود إلى ما قبل عام 2021، وتحديداً إلى عام 2016، وقد رُفع في تشرين الأول 2019 بعد زيارة للرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري لأبو ظبي.
وكانت الإمارات قد أقفلت سفارتها في بيروت في تشرين الأول 2021 في خطوة تضامنية مع المملكة العربية السعودية على أثر تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي عن تدخل التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن. ويُتوقع أن تسمّي الإمارات سفيراً جديداً يؤدّي القسم أمام رئيس الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة ليشرف على إعادة فتح السفارة.
بين لبنان والإمارات علاقات تاريخية أرست أواصرها أكثر الجالية اللبنانية الموجودة هناك من خلال نحو 150 ألف لبناني، يشكلون الجالية الأكبر. وشكلت الإمارات ملاذاً آمناً للبنانيين الشباب الباحثين عن فرص عمل والاستقرار، فيما تُعدّ الإمارات مصدراً رئيسياً للاستثمارات العربية المباشرة كما احتلت المرتبة الأولى على لائحة أبرز أسواق التصدير برغم العوائق والقيود التي شكلت حاجزاً بين تطوير حركة التبادل التجاري ولا سيما مع ازدهار نشاط تصدير الكبتاغون إلى الدول العربية.
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