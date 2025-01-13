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لبنان

مسلحون أطلقوا النار باتجاه بلدة حوش السيد علي.. ماذا يجري على الحدود اللبنانية ـ السورية؟

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:17
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دارت اشتباكات ليلا بين مسلحين في بلدة المصرية والنهرية في الاراضي السورية وقرية حوش السيد في الاراضي اللبنانية من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل التي حصل عليها "لبنان 24"، فان مسلحين في البلدتين السوريتين المصرية والنهرية اطلقوا النار ليلا باتجاه بلدة حوش السيد علي اللبنانية ما دفع بابناء البلدة الى الرد على مصدر النيران.
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واستمر الاشتباك قرابة الساعة لتعود بعدها الامور الى الهدوء من دون تسجيل إصابات.

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