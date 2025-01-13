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لبنان

نواف سلام في بيروت

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:58
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وصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام صباح اليوم إلى بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في المطار.
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