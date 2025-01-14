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لبنان

توتر صباحا في عكار.. هذا ما حصل

Lebanon 24
14-01-2025 | 00:31
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شهدت منطقة مفرق الحصنية في عكار صباح اليوم الثلاثاء وتحديدا عند الساعة السادسة توترًا أمنيًا، إثر توقيف الأجهزة الأمنية لأحد المطلوبين فأقدم أقارب المطلوب على إطلاق النار في الهواء كخطوة احتجاجية على عملية التوقيف، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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