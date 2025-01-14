توتر صباحا في عكار.. هذا ما حصل

Advertisement

شهدت منطقة مفرق الحصنية في عكار صباح اليوم الثلاثاء وتحديدا عند الساعة السادسة توترًا أمنيًا، إثر توقيف الأجهزة الأمنية لأحد المطلوبين فأقدم أقارب المطلوب على إطلاق النار في الهواء كخطوة احتجاجية على عملية التوقيف، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".