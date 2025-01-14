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لبنان

مخازن "السجاد" تعمل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2025 | 02:15
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افادت مصادر مطلعة ان تعاونيات "السجاد" التي افتتحها "حزب الله" خلال الازمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عادت للعمل بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية.
وبحسب المصادر فإن المباني غير المتضررة تعمل بشكل كامل كما ان بطاقات "السجاد" التي سلمت للمواطنين تعمل بدورها كما كانت عليه قبل الحزب.
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والسؤال هو ان "حزب الله" الذي كان يحصل على المواد  الغذائية من ايران عن طريق سوريا كيف سيحصل عليها الان؟ وهل سيغلق هذه التعاونيات ام انه سيجد سبلا اخرى للحصول على المواد  من ايران؟

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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