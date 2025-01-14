قبل استهداف العاروري في الضاحية... اسرائيل تنشر أصوات الاتصال اللاسلكي الأخير

#خاص من هو الإرهابي الكبير الذي فكر ان ضاحية بيروت الجنوبية ستوفر له الحصانة والأمان ولم يفهم مدى الحزم الاسرائيلي بعد السابع من اكتوبر؟ انه المدعو صالح العاروري. استمعوا إلى اصوات الأجهزة اللاسلكية من عملية القضاء عليه قبل عام تقريبًا pic.twitter.com/powNnKm2lU