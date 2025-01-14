بين جونية والبداوي.. توقيف عصابة من القصّر بتهم سرقة

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اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة بواسطة الكسر والخلع، من داخل محالّ تجارية ضمن محافظتي جبل لبنان والشّمال، من قبل أشخاص مجهولين، وكان آخرها في ضبيّة حيث نفّذت عصابة مجهولة الأفراد، بتاريخ 08- 01- 2025، عملية سرقة مبلغ /1800/ دولار أميركي من داخل أحد المَحالّ.على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والتّقنية لتحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة وتقاطع المعلومات في كافّة الأماكن التي تعرّضت للسّرقة، تبيّن لشعبة المعلومات أنّ العصابة ذاتها نفّذت كلّ عمليّات السّرقة في المناطق المذكورة.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكنت الشعبة من تحديد أفراد العصابة، فتبيّن أنّ جميعهم قُصَّر، كما تمكّنت من تحديد أماكن وجود عددٍ منهم، وهم كلّ من:م. ا. (من مواليد عام ۲۰۱۲، سوري)ع. م. (من مواليد عام ۲۰۰۹، سوري)ا. أ. (من مواليد عام ۲۰۱۰، سوري)م. ج. (من مواليد عام ۲۰۱۱، سوري)م. ح. (من مواليد عام ۲۰۱۱، سوري)بتاريخ 08- 01- 2025 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمات وكمائن متزامنة، نتج عنها توقيف الأوّل والثاني في جونية، والآخرين في البدّاوي.بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل محالّ تجارية في مناطق جبل لبنان والشّمال، ليلًا وبواسطة الكسر والخلع، ومن هذه المناطق: العقيبة، ضبية، جونية، جلّ الدّيب، طرابلس، أبي سمراء، البدّاوي والتّل. واعترفوا بتقسيم المسروقات فيما بينهم.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.