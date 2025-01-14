جنود إسرائيليون يتقدمون باتجاه مركز للجيش في رأس الناقورة.. وهذا ما قاموا به

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان عددا من جنود العدو الإسرائيلي تقدّموا نحو مركز الجيش في رأس الناقورة وطلبوا من الجنود اللبنانيين عدم اقتراب جرافة كانت تعمل في محيط المركز من الجدار الفاصل.ولدى قيام الجنود اللبنانيين بتصويرهم غضب جنود العدو وطلبوا من سائق الجرافة المغادرة.