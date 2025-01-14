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لبنان

مفوض الأمم المتحدة في دمشق في مستهلّ زيارة إلى سوريا ولبنان

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:29
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وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى دمشق اليوم في مستهلّ زيارة إلى سوريا ولبنان من 14 إلى 16 كانون الثاني الحالي.

من المقرر أن يلتقي تورك خلال زيارته القصيرة مسؤولين من البلدين، فضلاً عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي وكيانات الأمم المتحدة.
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وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى سوريا، والزيارة الثانية إلى لبنان، حيث كانت الأولى عام 2002.

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