الجيش يُداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش يداهم في هذه الأثناء منطقة مجمع الصادق في العمروسية ـ الشويفات حيث دمرت الغارات الإسرائيلية سابقاً عدة مبان.



وبعد رفع الركام انتشر الجيش وبدأ التفتيش تحت الأرض.





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