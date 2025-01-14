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لبنان

الجيش يُداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الجيش يداهم في هذه الأثناء منطقة مجمع الصادق في العمروسية ـ الشويفات حيث دمرت الغارات الإسرائيلية سابقاً عدة مبان.

وبعد رفع الركام انتشر الجيش وبدأ التفتيش تحت الأرض.

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الجيش

العمروسية

الشويفات

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