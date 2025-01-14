الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة وحقل اليابسة

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 14 / 1 / 2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك وحقل اليابسة - راشيا".

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