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لبنان

اعتُقِلَ يوم أمس... العدوّ الإسرائيليّ أطلق سراح مواطن لبنانيّ

Lebanon 24
14-01-2025 | 05:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق سراح المواطن سعيد الرجب من عين عرب، الذي اعتُقل يوم أمس أثناء عمله في سهل وادي خنسا.
 
 
 
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